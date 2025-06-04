ルーティング番号バリデーター
支払いを送信する前に、9 桁のルーティング番号を貼り付けて有効であることを確認します。
支払いを正確に保護
正しいルーティング番号を使用すると、支払いの遅延、手数料、資金の誤った方向から保護されます。米国では、銀行は ACH と電信に異なるルーティング番号を使用する場合があり、一部の大手銀行は州固有の番号を使用しています。間違った入力を入力すると、転送が拒否されたり、間違った作業キューに転記されたりする可能性があります。
ルーティング番号の形式
すべての米国ルーティング番号(ABA/RTN)の長さは 9 桁です。
地域/連邦管区(AAAA): 銀行の連邦管区と処理エリアを識別します。
ABA機関識別子(BBBB): 銀行 ID など、その地区の特定の銀行を識別します。
チェックディジット(C): タイプミスや間違った入力をキャッチするのに役立つ最後の「数学チェック」数字。
ルーティング番号の例
適切なルーティング番号の選択
銀行は、ACH、電信、小切手に異なるルーティング番号を使用することがよくあります。小切手に印刷されている番号は、ACH 送金または口座振替に必要な番号ではない可能性があります。不明な場合は、銀行に確認するか、ルーティング番号検索を使用して正しい番号を見つけてください。間違った番号を使用すると、遅延や返品が発生する可能性があります。
一般的なエラー
ルーティング番号は、ほとんどの場合、数字の入力ミス、チェックサムの不一致、電線番号が必要な場合の ACH 番号の使用 (またはその逆)、大手銀行の州固有のバリエーション、合併関連の変更、またはスペースやダッシュなどの単純な書式設定が原因で失敗します。小さなエラーでも、毎日の締め切り時間を過ぎて、転送に日数を追加する可能性があります。正しいルーティング番号を使用すると、返品、遅延、資金の誤った方向転換を防ぐことができます。
ルーティング番号 vs SWIFT/BIC コード vs IBAN
支払いの場合、必要な詳細はお金の行き先によって異なります。
ルーティング番号(米国のみ)
直接預金、電信送金、小切手などの支払いを安全にルーティングする米国の銀行用の 9 桁のコード。
IBAN(国際口座番号)
海外の正しい口座に支払いを転送するために米国外で使用される国固有の口座番号。
ルーティング番号バリデーターに関するよくある質問
ルーティング番号 (ABA ルーティング番号とも呼ばれます) は、国内支払いの米国の銀行または信用組合を識別します。これは 9 桁の長さで、ACH 送金や多くの国内送金を処理するために口座番号とともに必要です。
いいえ。ルーティング番号は銀行を識別します。口座番号は、その銀行の特定の口座を識別します。通常、支払いを設定するには両方が必要です。
一部の機関では、支払いが異なるネットワークで処理されるため、ACH 送金には 1 つのルーティング番号を使用し、国内電信には別の番号を使用します。支払いタイプには、常に銀行が指定した番号を使用してください。
大手銀行は、ACH トランザクションを効率的にルーティングするために、州固有または地域固有のルーティング番号を割り当てることがよくあります。銀行アプリまたは明細書の番号を、州と口座の種類と一致させるかどうかを確認してください。
銀行のモバイルアプリの「口座の詳細」、銀行取引明細書、または紙の小切手(ルーティング番号はMICR行の最初の9桁)を確認してください。銀行に ACH 番号と電信番号が別々に記載されている場合は、お支払いに一致する番号を選択してください。
いいえ。ルーティング番号は、米国国内での支払い用です。国際送金の場合、通常、SWIFT/BIC を使用し、該当する場合は IBAN または現地口座形式を使用します。Xe は、SWIFT/BIC ルックアップと国際支払いをサポートしています。
支払いが返送されたり、毎日の締め切り時間を過ぎて遅れたり、誤ってルーティングされたりする可能性があります。正しいルーティング番号を使用すると、返品、手数料、処理の遅延を回避できます。
