ルーティング番号とは何ですか?
ルーティング番号は、米国の銀行または信用組合を識別する 9 桁のコードです。ABA番号またはルーティングトランジット番号(RTN)とも呼ばれ、ACH送金、国内電信送金、および小切手処理を適切な機関と場所に転送します。転送の遅延を避けるために、常に正しいルーティング番号を使用してください。
ルーティング番号の形式
すべての米国ルーティング番号(ABA/RTN)の長さは 9 桁です。
地域/連邦管区(AAAA): 銀行の連邦管区と処理エリアを識別します。
ABA機関識別子(BBBB): 銀行 ID など、その地区の特定の銀行を識別します。
チェックディジット(C): タイプミスや間違った入力をキャッチするのに役立つ最後の「数学チェック」数字。
ルーティング番号の例
ルーティング番号と口座番号
これらの数字は連携して機能しますが、異なる役割を果たします。ルーティング番号は、銀行を識別し、ACH 支払い、国内電信送金、小切手をルーティングする 9 桁のコードです。アカウント番号は、個人アカウントの8〜12桁のコードです。紙の小切手には両方があり、左下にルーティング番号が最初に表示され、その後に口座番号が続きます。
ルーティング番号 vs SWIFT/BIC コード vs IBAN
支払いの場合、必要な詳細はお金の行き先によって異なります。
ルーティング番号(米国のみ)
直接預金、電信送金、小切手などの支払いを安全にルーティングする米国の銀行用の 9 桁のコード。
IBAN(国際口座番号)
海外の正しい口座に支払いを転送するために米国外で使用される国固有の口座番号。
よくあるご質問
ルーティング番号 (ABA) は、ACH 送金や電信送金などの国内支払いのために米国の銀行または信用組合を識別する 9 桁のコードです。
いつもとは限りません。一部の銀行では、ACH には 1 つのルーティング番号を使用し、国内電信には別のルーティング番号を使用します。銀行がお支払いタイプに指定した番号を使用します。
いいえ。ルーティング番号は、米国国内での支払い用です。国際送金の場合は、SWIFT/BICを使用し、該当する場合はIBANまたは現地口座形式を使用します。
特に毎日の締め切り時間を過ぎた場合、支払いが返金または遅延する可能性があります。送信する前に、必ず ACH またはワイヤの正しい番号を確認してください。
免責事項
ここに示されているルーティング番号、銀行名、住所、およびその他の詳細は、一般的な情報のみを目的として提供されています。Xeは、このページを正確に保つよう努めていますが、情報が完全であること、最新であること、またはエラーがないことを保証するものではありません。金融機関は、予告なく内容を変更することがあります。
Xeは、リストされている銀行または仲介業者の法的地位、ライセンス、または運営の完全性についていかなる表明も行いません。掲載は、承認または検証を構成するものではありません。
この情報に基づいて行う譲渡または決定は、お客様ご自身の責任で行ってください。Xeは、データへの依存またはここで言及されている第三者との取引から生じる損失、遅延、または損害について責任を負いません。
取引を開始する前に、必ずすべての詳細を関連する金融機関に直接確認してください。
この免責事項は英語でのみ提供されています。このページの一部は他の言語で表示される場合がありますが、その正確性と意図を維持するために、法的免責事項は英語のままです。