ABA ルーティング番号のルックアップ
ACH、電信送金、小切手の米国の銀行ルーティング番号 (ABA) を検索して確認します。銀行で検索するか、9桁のコードを貼り付けてルーティング番号の詳細を確認してから送信してください。
ルーティング番号とは何ですか?
ルーティング番号は、米国の銀行または信用組合を識別する 9 桁のコードです。ABA番号またはルーティングトランジット番号(RTN)とも呼ばれ、ACH送金、国内電信送金、および小切手処理を適切な機関と場所に転送します。転送の遅延を避けるために、常に正しいルーティング番号を使用してください。
ルーティング番号の形式
すべての米国ルーティング番号(ABA/RTN)の長さは 9 桁です。
地域/連邦管区(AAAA): 銀行の連邦管区と処理エリアを識別します。
ABA機関識別子(BBBB): 銀行 ID など、その地区の特定の銀行を識別します。
チェックディジット(C): タイプミスや間違った入力をキャッチするのに役立つ最後の「数学チェック」数字。
ルーティング番号の例
小切手のルーティング番号はどこにありますか?
ルーティング番号は小切手の左下にあります。下部の数字の列の最初の 9 桁で、その後に口座番号、小切手番号が続きます。
合計
$0.00
海外に送金する必要がありますか?
従来の銀行での国際送金は、金利が安く、追加料金がかかるため、高額になる可能性があります。Xe は、競争力のある料金と低く透明性の高い手数料で節約するのに役立ちます。190+か国に130+通貨で送金し、合計金額を事前に確認し、信頼できる配送見積もりを取得し、送金を最初から最後まで追跡します。
銀行のルーティング番号を確認する
銀行をクリックすると、ACH、電信送金、小切手の正しい米国のルーティング番号と、州別および口座タイプ別の詳細が表示されます。あなたのものが見えませんか?銀行 で検索 にアクセスして、拡張されたリストを参照します。
オンラインでルーティング番号を見つける方法
銀行に電話せずに見つける簡単な方法は次のとおりです。
このページの内容: ルーティング番号の検索を使用するか、銀行のロゴを選択して、ACH、電信、小切手の番号を確認します。
オンラインバン： サインインして、アカウントの詳細を開きます。ルーティング番号は、アカウント番号の近くに表示されます。
電子明細書と小切手画像: 左下の最初の 9 桁を探します。
連邦準備制度のディレクトリ:Fedwire ディレクトリで銀行を検索します。
適切なルーティング番号の選択
銀行は、ACH、電信、小切手に異なるルーティング番号を使用することがよくあります。小切手に印刷されている番号は、ACH 送金または口座振替に必要な番号ではない可能性があります。不明な場合は、銀行に確認するか、ルーティング番号検索を使用して正しい番号を見つけてください。間違った番号を使用すると、遅延や返品が発生する可能性があります。
ルーティング番号と口座番号
これらの数字は連携して機能しますが、異なる役割を果たします。ルーティング番号は、銀行を識別し、ACH 支払い、国内電信送金、小切手をルーティングする 9 桁のコードです。アカウント番号は、個人アカウントの8〜12桁のコードです。紙の小切手には両方があり、左下にルーティング番号が最初に表示され、その後に口座番号が続きます。
ルーティング番号は何に使用されますか?
ルーティング番号は、多くの場合、次の支払いまたはトランザクションに使用されます。
口座振込または自動請求書支払い (ACH) の設定
給与、年金、税金の還付、または福利厚生の受給
国内電信送金の送受信
銀行口座を給与計算アプリまたは支払いアプリにリンクする
小切手の預け入れまたは電子小切手の処理
どの番号を使用すればよいかわかりませんか?ルーティング番号の検索を使用します。
ルーティング番号 vs SWIFT/BIC コード vs IBAN
支払いの場合、必要な詳細はお金の行き先によって異なります。
ルーティング番号(米国のみ)
直接預金、電信送金、小切手などの支払いを安全にルーティングする米国の銀行用の 9 桁のコード。
IBAN(国際口座番号)
海外の正しい口座に支払いを転送するために米国外で使用される国固有の口座番号。
ルーティング番号に関するよくある質問
ルーティング番号は、ABA 番号またはルーティング トランジット番号とも呼ばれ、ACH 送金、国内電信送金、および小切手処理のために米国の銀行または信用組合を識別する 9 桁のコードです。口座番号と連携して、適切な銀行と適切な口座に送金されるようにします。ルーティング番号は、米国での支払いにのみ使用されます。
ACH ルーティング番号は、口座振込、給与計算、および自動請求書支払いに使用します。国内電信送金には電信送金番号を使用します。紙の小切手の場合は、小切手に印刷されているルーティング番号を使用してください。一部の銀行は、州または口座の種類によって異なる番号を公開しています。不明な場合は、オンラインバンキングで確認するか、ルーティング番号検索を使用して正しい番号を選択してから送信してください。
オンライン バンキングまたはモバイル バンキングにサインインし、[アカウントの詳細] を開き、そのアカウントのルーティング番号を表示します。多くの銀行は、ウェブサイトに州または口座の種類ごとにルーティング番号を掲載しています。また、ルーティング番号の検索を使用して銀行名で検索したり、電子明細書を確認したり、画像を確認したりすることもできます。表示される桁数が 9 桁未満の場合は、先頭の 0 が欠落している可能性があります。
有効な米国のルーティング番号は 9 桁で、チェックサム テストに合格します。ルーティング番号検索に 9 桁のコードを入力して、ルーティング番号を確認し、銀行名と所在地を確認します。番号の種類が支払いタイプ(ACHと電信送金など)と一致していることを確認してください。表示されている銀行が期待と一致しない場合は、送金する前に銀行にお問い合わせください。
いいえ。ルーティング番号は、米国での支払い専用です。国際送金の場合、通常、受取銀行のSWIFTまたはBICコードが必要であり、多くの国ではIBANまたは現地口座の形式が必要です。海外に送金する必要がある場合は、オプションを比較し、Xe を使用して合計金額を事前に確認し、明確な配送見積もりを取得し、送金を追跡します。
大手銀行は、州、支払いタイプ、または合併により、ルーティング番号が異なることがよくあります。アカウントとお支払いタイプに一致する番号を選択します。銀行から変更が通知された場合は、遅延や返品を避けるために、口座振込、給与計算、請求書の支払いを更新してください。疑わしい場合は、オンラインバンキングまたはルーティング番号の検索で確認してください。
免責事項
ここに示されているルーティング番号、銀行名、住所、およびその他の詳細は、一般的な情報のみを目的として提供されています。Xeは、このページを正確に保つよう努めていますが、情報が完全であること、最新であること、またはエラーがないことを保証するものではありません。金融機関は、予告なく内容を変更することがあります。
Xeは、リストされている銀行または仲介業者の法的地位、ライセンス、または運営の完全性についていかなる表明も行いません。掲載は、承認または検証を構成するものではありません。
この情報に基づいて行う譲渡または決定は、お客様ご自身の責任で行ってください。Xeは、データへの依存またはここで言及されている第三者との取引から生じる損失、遅延、または損害について責任を負いません。
取引を開始する前に、必ずすべての詳細を関連する金融機関に直接確認してください。
この免責事項は英語でのみ提供されています。このページの一部は他の言語で表示される場合がありますが、その正確性と意図を維持するために、法的免責事項は英語のままです。