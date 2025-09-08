Laurentian Bank の CAD と USD の為替レートを比較する

ローレンシャン銀行（ローレンシャン） 1846年に設立され、モントリオールに本社を置くローレンシャン銀行は、リテールおよび商業銀行業務に特化した中規模金融機関です。当座預金、貯蓄、住宅ローン、個人および法人向けローン、設備融資、アドバイザリーサービスを提供しています。ケベック州を中心に、厳選された全国規模のニッチ市場を網羅し、支店とアドバイザーによるサポートをデジタルプラットフォームと組み合わせることで、個人、起業家、そして中堅企業の顧客にサービスを提供しています。