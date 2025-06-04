通貨別にプロバイダーを比較する
送金先の通貨を選択すると、どのプロバイダーが最も良いレートを提供しているかが表示されます。
すべての通貨
CFAフランXOF
CFPフランXPF
アゼルバイジャンマナトAZN
アメリカドルUSD
アルジェリアディナールDZD
アルゼンチンペソARS
アルバニアレクALL
アルメニアドラムAMD
イギリスポンドGBP
イスラエルシェケルILS
インドネシアルピアIDR
インドルピーINR
ウガンダシリングUGX
ウルグアイペソUYU
エジプトポンドEGP
エチオピアブルETB
エミラティディルハムAED
エリトレアナクファERN
オーストラリアドルAUD
オマーンリアルOMR
ガーナセディGHS
カーボベルデエスクードCVE
ガイアナドルGYD
カタールリアルQAR
ガテマラケツァルGTQ
カナダドルCAD
ガンビアダラシGMD
カンボジアリエルKHR
ギニアフランGNF
クウェートディナールKWD
グルジアラリGEL
ケニアシリングKES
コスタリカコロンCRC
コモロフランKMF
コロンビアペソCOP
サウジアラビアリアルSAR
サモアタラWST
ザンビアクワチャZMW
シエラレオネレオンSLE
ジブチフランDJF
ジャマイカドルJMD
シンガポールドルSGD
スイスフランCHF
スウェーデンクローナSEK
スリナムドルSRD
スリランカルピーLKR
セーシェルルピーSCR
セルビアディナールRSD
ソロモン諸島ドルSBD
タイバーツTHB
タジキスタンソモニTJS
タンザニアシリングTZS
チェココルナCZK
チュニジアディナールTND
チリペソCLP
デンマーククローネDKK
ドミニカペソDOP
トリニダード島ドルTTD
トルコリラTRY
トンガパーアンガTOP
ナイジェリアナイラNGN
ナミビアドルNAD
ニュージーランドドルNZD
ネパールルピーNPR
ノルウェークローネNOK
バーレーンディナールBHD
ハイチグールドHTG
パキスタンルピーPKR
バヌアツバツVUV
バハマドルBSD
パプアニューギニアキナPGK
パラグアイグアラニーPYG
バルバドスドルBBD
ハンガリーフォリントHUF
バングラデシュタカBDT
ビルマチャットMMK
ブータンニュルタムBTN
フィジードルFJD
フィリピンペソPHP
ブラジルレアルBRL
ブルガリアレフBGN
ブルネイドルBND
ブルンジフランBIF
ベトナムドンVND
ペルーソルPEN
ポーランドズウォティPLN
ボスニア兌換マルカBAM
ボツワナプラBWP
ボリビアボリビアーノBOB
ホンジュラスレンピラHNL
マケドニアディナールMKD
マダガスカルアリアリMGA
マラウイクワチャMWK
マレーシアリンギットMYR
メキシコペソMXN
モーリシャスルピーMUR
モーリタニアウギアMRU
モザンビークメティカルMZN
モルドバレイMDL
モロッコディルハムMAD
モンゴルトゥグルグMNT
ユーロEUR
ヨルダンディナールJOD
ラオスキープLAK
ルーマニアニューレウRON
ルワンダフランRWF
レソトロチLSL
ロシアルーブルRUB
中国人民元CNY
中央アフリカCFAフランBEACXAF
南アフリカランドZAR
台湾ニュードルTWD
日本円JPY
東カリブドルXCD
韓国ウォンKRW
香港ドルHKD