Al Baraka Bank の TND と CHF の為替レートを比較する

チュニスに本社を置くアル・バラカ銀行チュニジアは、シャリーア法に準拠した銀行であり、個人、中小企業、そして法人のお客様にサービスを提供しています。当座預金口座、普通預金口座、クレジットカード、ムラバハおよびイジャーラ融資、貿易サービス、キャッシュマネジメント、トレジャリー、デジタルバンキングを提供しています。地域に密着した専門知識と地域グループとの連携を活かし、ハラール金融、輸出業者、そして地域企業を支援しています。