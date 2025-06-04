Grafici di Xe Currency: da BND a MMK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertiInviaGraficiAvvisi
Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Visualizza il preventivo per il trasferimento

Grafico da BND a MMK

Da Dollaro del Brunei a Kyat birmano

1 BND = 0 MMK

30 ago 2025, 23:14 UTC - 30 ago 2025, 23:14 UTC
BND/MMK chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Coppie valutarie Dollaro statunitense (USD) popolari

Informazioni sulla valuta

bnd

BND - Dollaro del Brunei

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Dollaro del Brunei più popolare è da BND a USD. Il codice valuta per Bruneian Dollars è BND. Il simbolo della valuta è $.

More Dollaro del Brunei info
mmk

MMK - Kyat birmano

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Kyat birmano più popolare è da MMK a USD. Il codice valuta per Burmese Kyats è MMK. Il simbolo della valuta è K.

More Kyat birmano info

Tassi di cambio live

ValutaTassoModifica
EUR / USD1,16812
GBP / EUR1,15666
USD / JPY147,017
GBP / USD1,35111
USD / CHF0,800428
USD / CAD1,37643
EUR / JPY171,734
AUD / USD0,653898

Tassi della banca centrale

ValutaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

API dei dati di valuta XE

Potenziamento dei tassi di livello commerciale in oltre 300 aziende in tutto il mondo

Ulteriori informazioni

Gli strumenti valutari più attendibili al mondo

Trasferimenti di denaro internazionali Xe

Invia denaro online in modo facile, veloce e sicuro. Tracciamento e notifiche in tempo reale + opzioni di consegna e pagamento flessibili.

Invia denaro

Grafici di Xe Currency

Crea un grafico per qualsiasi coppia di valute in tutto il mondo per verificarne la cronologia. Questi grafici delle valute utilizzano i tassi medi di mercato in tempo reale, sono facili da usare e sono molto affidabili.

Visualizza grafici

Variazioni dei tassi di cambio Xe

Hai bisogno di sapere quando una valuta raggiunge un tasso specifico? Gli avvisi tariffari Xe ti informeranno quando viene attivato il tasso che ti serve nelle coppie di valute selezionate.

Crea avviso
Xe App on iPhone

Scarica l'app Xe

Controlla le tariffe in tempo reale, invia denaro in modo sicuro, imposta avvisi sulle tariffe, ricevi notifiche e altro ancora.

Scansione in corso!

app store svggoogle play svg

Oltre 113 milioni di download in tutto il mondo