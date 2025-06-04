Les banques utilisent souvent des numéros de routage différents pour l’ACH, les virements et les chèques. Il se peut que le numéro imprimé sur vos chèques ne soit pas celui dont vous avez besoin pour un virement ACH ou un prélèvement automatique. Si vous n’êtes pas sûr, confirmez auprès de votre banque ou utilisez notre recherche de numéro d’acheminement pour trouver le bon numéro. L’utilisation d’un mauvais numéro peut entraîner des retards ou des retours.