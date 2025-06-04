Recherche de numéro d’acheminement ABA
Recherchez et vérifiez les numéros d’acheminement bancaire américains (ABA) pour les ACH, les virements et les chèques. Recherchez par banque ou collez un code à 9 chiffres pour vérifier les détails du numéro d’acheminement avant de l’envoyer.
Qu’est-ce qu’un numéro d’acheminement ?
Un numéro d’acheminement est un code à 9 chiffres qui identifie une banque ou une coopérative de crédit américaine. Également appelé numéro ABA ou numéro de transit d’acheminement (RTN), il dirige les virements ACH, les virements bancaires nationaux et le traitement des chèques vers l’institution et le lieu appropriés. Utilisez toujours le bon numéro d’acheminement pour éviter les transferts retardés.
Format du numéro d’acheminement
Chaque numéro de routage américain (ABA/RTN) est composé de 9 chiffres :
Région / District fédéral (AAAA) : Identifie le district fédéral et la zone de traitement de votre banque.
Identificateur de l’établissement ABA (BBBB) : Identifie votre banque spécifique dans ce quartier, comme un identifiant de banque.
Chiffre de contrôle (C) : Un dernier chiffre de « vérification mathématique » qui permet de détecter les fautes de frappe ou les mauvaises entrées.
Exemple d'un numéro de routage
Où se trouve le numéro d’acheminement sur un chèque ?
Vous pouvez trouver votre numéro d’acheminement en bas à gauche de votre chèque. Il s’agit des neuf premiers chiffres de la rangée de chiffres en bas, suivis de votre numéro de compte, puis du numéro de chèque.
Trouver le numéro d’acheminement de votre banque
Cliquez sur votre banque pour voir les numéros d’acheminement américains corrects pour l’ACH, les virements et les chèques, avec des détails par état et par type de compte. Vous ne voyez pas le vôtre ? Consultez la recherche par banque pour consulter une liste élargie.
Comment trouver votre numéro d’acheminement en ligne
Voici des moyens simples de le trouver sans appeler votre banque :
Sur cette page : Utilisez notre recherche de numéro d’acheminement ou sélectionnez le logo de votre banque pour voir les numéros ACH, de virement et de chèque.
Banque en ligne : Connectez-vous et ouvrez Détails du compte. Votre numéro d’acheminement apparaît à côté de votre numéro de compte.
Relevés électroniques et images de chèque : Recherchez les neuf premiers chiffres en bas à gauche.
Annuaire de la Réserve fédérale : Recherchez votre banque dans l’annuaire Fedwire.
Choisir le bon numéro d’acheminement
Les banques utilisent souvent des numéros de routage différents pour l’ACH, les virements et les chèques. Il se peut que le numéro imprimé sur vos chèques ne soit pas celui dont vous avez besoin pour un virement ACH ou un prélèvement automatique. Si vous n’êtes pas sûr, confirmez auprès de votre banque ou utilisez notre recherche de numéro d’acheminement pour trouver le bon numéro. L’utilisation d’un mauvais numéro peut entraîner des retards ou des retours.
Numéro d’acheminement vs numéro de compte
Ces numéros travaillent ensemble, mais font des tâches différentes. Votre numéro d’acheminement est un code à 9 chiffres qui identifie votre banque et achemine les paiements ACH, les virements nationaux et les chèques. Votre numéro de compte est un code à 8 à 12 chiffres pour votre compte individuel. Vous trouverez les deux sur un chèque papier : le numéro d’acheminement apparaît en premier en bas à gauche, suivi du numéro de compte.
À quoi servent les numéros d’acheminement ?
Les numéros d’acheminement sont souvent utilisés pour les paiements ou les transactions pour :
Configuration du dépôt direct ou du paiement automatique des factures (ACH)
Recevoir un salaire, une pension, des remboursements d’impôt ou des avantages
Envoi ou réception d’un virement bancaire national
Lier votre compte bancaire à des applications de paie ou de paiement
Dépôt de chèques ou traitement de chèques électroniques
Numéros d’acheminement vs codes SWIFT/BIC vs IBAN
Pour les paiements, les détails dont vous avez besoin dépendent de la destination de l’argent.
Numéros d’itinéraire (États-Unis uniquement)
Code à 9 chiffres pour les banques américaines qui achemine les paiements, y compris le dépôt direct, les virements et les chèques en toute sécurité.
Codes SWIFT/BIC (international)
Un code de 8 à 11 caractères pour les vols hors États-Unis Des banques qui acheminent les paiements internationaux au bon endroit en toute sécurité.
IBAN (numéro de compte international)
Un numéro de compte spécifique à un pays utilisé en dehors des États-Unis pour acheminer les paiements vers le bon compte à l’étranger.
FAQ sur le numéro d’acheminement
Un numéro d’acheminement, également appelé numéro ABA ou numéro de transit d’acheminement, est un code à 9 chiffres qui identifie une banque ou une coopérative de crédit américaine pour les virements ACH, les virements bancaires nationaux et le traitement des chèques. Il fonctionne avec votre numéro de compte pour s’assurer que l’argent est envoyé à la bonne banque et au bon compte. Les numéros d’acheminement ne sont utilisés que pour les paiements aux États-Unis.
Utilisez le numéro d’acheminement ACH pour le dépôt direct, la paie et le paiement automatique des factures. Utilisez le numéro d’acheminement des câbles pour les virements nationaux. Pour les chèques papier, utilisez le numéro d’acheminement imprimé sur vos chèques. Certaines banques publient des numéros différents selon l’état ou le type de compte. Si vous n’êtes pas sûr, confirmez dans l’Online Banking ou utilisez notre recherche de numéro d’acheminement pour choisir le bon numéro avant de l’envoyer.
Ouvrez une session dans les services bancaires en ligne ou mobiles et ouvrez Détails du compte pour afficher le numéro d’acheminement de ce compte. De nombreuses banques répertorient les numéros d’acheminement par état ou par type de compte sur leur site Web. Vous pouvez également utiliser notre recherche de numéro d’acheminement pour effectuer une recherche par nom de banque, ou vérifier vos relevés électroniques et vos images de chèque. Si vous voyez moins de neuf chiffres, il se peut qu’il manque un zéro non significatif.
Un numéro d’acheminement américain valide comporte neuf chiffres et réussit un test de somme de contrôle. Entrez le code à 9 chiffres dans notre recherche de numéro d’acheminement pour vérifier les numéros d’acheminement et confirmer le nom et l’emplacement de la banque. Assurez-vous que le type de numéro correspond à votre type de paiement, par exemple ACH ou virement. Si la banque indiquée ne correspond pas à vos attentes, contactez votre banque avant d’envoyer de l’argent.
Non. Les numéros d’acheminement concernent uniquement les paiements aux États-Unis. Pour les virements internationaux, vous aurez généralement besoin du code SWIFT ou BIC de la banque destinataire et, dans de nombreux pays, d’un IBAN ou d’un format de compte local. Si vous avez besoin d’envoyer de l’argent à l’étranger, comparez vos options et utilisez Xe pour voir le prix total à l’avance, obtenir une estimation claire de la livraison et suivre votre transfert.
Les grandes banques ont souvent des numéros d’acheminement différents selon l’État, le type de paiement ou les fusions. Choisissez le numéro qui correspond à votre compte et à votre mode de paiement. Si votre banque vous informe d’un changement, mettez à jour les dépôts directs, la paie et les paiements de factures pour éviter les retards ou les retours. En cas de doute, vérifiez dans la banque en ligne ou avec notre recherche de numéro d’acheminement.
Démenti
Les numéros d’acheminement, les noms de banque, les adresses et d’autres détails indiqués ici sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’exactitude de cette page, Xe ne garantit pas que les informations sont complètes, à jour ou exemptes d’erreurs. Les institutions financières peuvent modifier leurs coordonnées sans préavis.
Xe ne fait aucune déclaration quant au statut juridique, à l’octroi de licences ou à l’intégrité opérationnelle d’une banque ou d’un intermédiaire répertorié. L’inclusion ne constitue pas une approbation ou une vérification.
Tout transfert ou décision que vous prenez sur la base de ces informations est à vos risques et périls. Xe n’est pas responsable des pertes, retards ou dommages résultant de la confiance accordée aux données ou des transactions avec des tiers référencés ici.
Vérifiez toujours tous les détails directement auprès de l’institution financière concernée avant d’initier une transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie en anglais uniquement. Certaines parties de cette page peuvent apparaître dans d’autres langues, mais la clause de non-responsabilité reste en anglais pour préserver son exactitude et son intention.