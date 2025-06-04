Ces numéros travaillent ensemble, mais font des tâches différentes. Votre numéro d’acheminement est un code à 9 chiffres qui identifie votre banque et achemine les paiements ACH, les virements nationaux et les chèques. Votre numéro de compte est un code à 8 à 12 chiffres pour votre compte individuel. Vous trouverez les deux sur un chèque papier : le numéro d’acheminement apparaît en premier en bas à gauche, suivi du numéro de compte.