Código SWIFT de Banco Promerica en Costa Rica
El código SWIFT/BIC de Banco Promerica es PRMKCRSJXXX. Sin embargo, Banco Promerica puede usar diferentes códigos SWIFT/BIC según el servicio o la sucursal. Si no está seguro de cuál usar, confirme con el destinatario o contacte directamente con Banco Promerica.
PRMKCRSJXXX
Nombre del banco
BANCO PROMERICA
Código SWIFT
PRMKCRSJXXX
Dirección
EDIFICIO NUMERO 2, CENTRO CORPORATIVO EL CEDRAL, ESCAZU SAN RAFAEL
Ciudad
SAN JOSE
País
COSTA RICA
Este es el código SWIFT/BIC principal de Banco Promerica en Costa Rica
Sucursales locales
A continuación puede encontrar las sucursales locales de Banco Promerica en Costa Rica.
Acerca de PRMKCRSJXXX
El código SWIFT principal de Banco Promerica en Costa Rica es PRMKCRSJXXX. Este código identifica la oficina principal del banco para pagos internacionales en Costa Rica y se usa comúnmente cuando no se requiere o no está disponible un código específico de sucursal. Si envía dinero a una cuenta con Banco Promerica en Costa Rica y el destinatario no ha proporcionado el código SWIFT de una sucursal local, usar PRMKCRSJXXX suele ser una opción segura y confiable.
Usando PRMKCRSJXXX
Puede usar el código SWIFT/BIC principal de Banco Promerica PRMKCRSJXXX al:
Enviar una transferencia internacional de dinero a Banco Promerica en Costa Rica
El destinatario no ha proporcionado un código SWIFT/BIC específico de la sucursal
Banco Promerica procesa el pago de forma centralizada a través de su oficina principal
Desea usar un código SWIFT/BIC predeterminado ampliamente aceptad
Comprueba si tu pago SWIFT tiene errores
Antes de enviar un pago SWIFT, verifique que el código SWIFT coincida con el del banco del destinatario y que el número de cuenta y el nombre sean correctos. Incluso pequeños errores pueden retrasar o bloquear la transferencia. Contacte con su banco si ha realizado una transferencia con datos incorrectos.
¿Recibiendo un pago a Banco Promerica en Costa Rica?
Para recibir un pago internacional en su cuenta de Banco Promerica en Costa Rica, deberá proporcionar el código SWIFT/BIC, el número de cuenta y otros datos bancarios correctos. Asegúrese de que el remitente tenga la información correcta para evitar retrasos.
Preguntas frecuentes
El código SWIFT de la oficina principal de Banco Promerica es PRMKCRSJXXX. Este código se utiliza habitualmente para transferencias internacionales a la sede central del banco en {{city}}. Identifica a Banco Promerica en la red SWIFT, lo que ayuda a garantizar que los fondos se dirijan a la institución financiera correcta.
Si desconoce el código SWIFT de su sucursal local, generalmente puede usar el código SWIFT de la oficina principal (PRMKCRSJXXX) para recibir pagos internacionales. Sin embargo, le recomendamos confirmarlo con su banco para evitar posibles retrasos. Puede encontrar el código correcto consultando su portal de banca en línea, contactando con atención al cliente o consultando un extracto bancario reciente.
Sí, generalmente es seguro usar el código SWIFT de la oficina principal (PRMKCRSJXXX) para recibir pagos internacionales, especialmente si su sucursal local no tiene un código específico. Banco Promerica podrá transferir los fondos a su cuenta usando su número de cuenta completo y otros datos de identificación. Dicho esto, siempre verifique este método con su banco, especialmente para transacciones grandes.
Para encontrar el código SWIFT correcto para su sucursal de Banco Promerica, tiene varias opciones:
Use nuestro Buscador de Códigos SWIFT de Sucursales: la forma más sencilla de comprobar si su sucursal tiene un código SWIFT único o si debería usar el código de la oficina central (PRMKCRSJXXX).
Inicie sesión en su plataforma de banca en línea de Banco Promerica y revise las instrucciones para la transferencia bancaria.
Contacte con su sucursal local o llame al servicio de atención al cliente de Banco Promerica.
Consulte un extracto bancario o chequera reciente, que puede incluir detalles de pagos internacionales.
Si su sucursal no tiene un código SWIFT único, normalmente puede usar PRMKCRSJXXX.
Si introduce un código SWIFT incorrecto:
Su pago podría retrasarse o ser rechazado.
Los fondos podrían enviarse a la entidad financiera equivocada y su recuperación podría tardar un tiempo.
Algunos bancos pueden cobrar una comisión por pagos devueltos o mal dirigidos.
Para evitar esto, compruebe siempre el código SWIFT y la información de la cuenta antes de realizar una transferencia.
En la mayoría de los casos, necesitará un código SWIFT para recibir pagos internacionales, ya que identifica al banco receptor y garantiza un enrutamiento correcto. Dependiendo del país y el método de transferencia, el remitente también podría necesitar información adicional, como su número de cuenta, número de ruta o IBAN.
Sí, Banco Promerica suele tener un código SWIFT de oficina principal (PRMKCRSJXXX), así como códigos SWIFT específicos de sucursal para ciertas ubicaciones. Si encuentra el código SWIFT de su sucursal local, le recomendamos usarlo para garantizar una ruta más precisa. Si su sucursal no tiene un código único o no está seguro, generalmente se acepta el código principal para recibir pagos internacionales.
PRMKCRSJXXX es el código SWIFT estándar utilizado para la sede central de Banco Promerica en {{city}}. Otras entidades de Banco Promerica, como sucursales en diferentes países o unidades de negocio, pueden tener sus propios códigos SWIFT, especialmente para operaciones de banca corporativa o de inversión. La diferencia radica en la ubicación o el propósito comercial, pero para la mayoría de las transferencias personales y de pequeñas empresas a Costa Rica, PRMKCRSJXXX es el código correcto y suficiente.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.