Empoderando a empresas de todos los tamaños
Una API de pagos para transacciones globales
Integra directamente la API de pagos de Xe en tu plataforma para pagos internacionales seguros y eficientes. Como solución líder en API de pagos para empresas, nuestra API simplifica las transacciones transfronterizas, ahorrándote tiempo y dinero.
Confianza entre los líderes globales del sector
Únete a empresas de todo el mundo que dependen de Xe para transferencias de dinero seguras, rápidas y fiables.
Envía dinero a 220+ países con la API de Xe
Ayudamos a empresas de todos los tamaños a alcanzar sus objetivos simplificando los pagos internacionales. Al integrar directamente la API de pagos de Xe en tu plataforma, puedes enviar pagos a más de 220 países, ahorrar en comisiones bancarias y beneficiarte de tipos de cambio competitivos.
Para tus clientes y socios, es una excelente forma de aumentar los ingresos ofreciendo opciones de pago internacionales en tu plataforma.
Integración sencilla para desarrolladores
Proporcionamos las herramientas y recursos para facilitar la integración de la API de pagos de Xe para tu equipo.
Entorno sandbox
Nuestro entorno sandbox te permite probar integraciones sin afectar a los datos en tiempo real ni a los sistemas bancarios.
Documentación de la API para desarrolladores
Nuestra documentación API incluye instrucciones y ejemplos de código fáciles de seguir para agilizar la implementación por parte de los desarrolladores.
Apoyo al cliente
Una vez que estés configurado, te asignaremos un gestor de cuentas para ayudarte con cualquier duda que tengas.
Las industrias fintech, comercio electrónico y viajes
Beneficios de la API de pagos para tu negocio
Envía dinero a 220+ países: Habilita los pagos globales directamente desde tu plataforma, proporcionando comodidad tanto para ti como para tus clientes.
Integración fluida: Integra fácilmente nuestra API de Pagos en tu plataforma para crear soluciones que mantengan a tus clientes regresando.
Tipos de cambio competitivos: Aprovecha nuestras tarifas competitivas para convertir fondos siempre que tu empresa lo necesite.
Ingresos adicionales: Desbloquea oportunidades con opciones de pago internacionales.
Una potente API para ayudar a automatizar tus pagos
Transacciones precisas: Mantén a tus clientes satisfechos con transacciones rápidas, seguras y sin errores que eliminan los riesgos de la manipulación manual.
Automatización de facturas: Simplifica la gestión de facturas en el extranjero con la creación, envío, procesamiento y seguimiento automatizados de facturas.
Pagos bancarios directos: Envía dinero directamente a las cuentas bancarias de tu proveedor para pagos rápidos y sin complicaciones.
Cómo empezar con la API de pagos
Simplifica tus procesos de pago globales en cuatro sencillos pasos:
Crea una cuenta
Contáctanos para crear tu cuenta Xe Sandbox y conocer nuestras diferentes soluciones.
Probar e integrar
Utiliza nuestra extensa documentación para probar e integrar la API de pagos directamente en tus productos.
Verifica y pon en marcha
Revisa tu integración para asegurarte de que funciona sin problemas y que estás listo para lanzar.
Procesar pagos
Una vez activa, nuestra API automatiza las transaccións, ahorrándote tiempo y reduciendo la carga de trabajo manual.
Diseñado para escalabilidad y fiabilidad
Descubre por qué la API de pagos de Xe es la mejor opción para tus transferencias empresariales globales:
Escalable
Nuestro diseño de API RESTful apoya un desarrollo, pruebas y escalado eficientes a medida que tu negocio crece.
Seguro
Las prácticas líderes en el sector en cifrado y seguridad garantizan que tus transacciones y datos estén protegidos.
Fidedigno
Respaldada por 30+ años de experiencia en pagos internacionales, Xe ofrece resultados precisos, fiables y fiables.
Ponte en contacto con nuestros expertos en API
Contacta con nosotros hoy mismo para hablar sobre tus necesidades específicas. Con la API de Pagos de Xe, puedes agilizar el procesamiento global de pagos, reducir costes y ofrecer a tus clientes una experiencia fluida.
Preguntas sobre la API de pagos
La API de Pagos de Xe ayuda a las empresas a integrar directamente las capacidades de pago internacional en su propia plataforma. Permite que tú y tus clientes realicéis transacciones globales en tiempo real con tipos de cambio competitivos y un procesamiento fiable.
Sí Para simplificar el proceso de integración, proporcionamos herramientas y recursos como:
Documentación completa de la API con ejemplos de código
Un entorno sandbox para pruebas seguras
Soporte dedicado para gestores de cuentas
Para integrar la API de Pagos de Xe, sigue estos cuatro sencillos pasos:
Crea una cuenta Xe y solicita acceso en sandbox.
Usa la documentación para probar e integrar la API.
Completa la verificación y vuelve a publicar.
¡Comienza a procesar pagos globales automatizados!
La API de pagos está diseñada para escalar con tu negocio a medida que crece. Tanto si eres una startup como una empresa, Payments API soporta transacciones de alto volumen sin sacrificar su rendimiento.
Sí. La API de pagos de Xe soporta automatización de facturas para que puedas crear, enviar, procesar y rastrear facturas de forma eficiente, todo dentro de tu sistema.
Para hablar con alguien sobre precios, contáctanos y hablar sobre cómo podemos ayudarte mejor con tus necesidades. Un miembro del equipo Xe se pondrá en contacto contigo para encontrar el plan que se alinee con los objetivos de tu negocio.
Para ayuda con la integración, contacta con tu gestor de cuenta dedicado. Podrán ofrecerte ayuda especializada relacionada con la instalación o cualquier duda adicional que tengas.