- Integración del Sistema ERP empresarial Xe y solución global de pagos - Xe
Integración ERP hecha sin complicaciones
Integración ERP para pagos globales
Despídete de la gestión de múltiples plataformas para ejecutar tus pagos nacionales y transfronterizos. Nuestra sencilla plataforma te permite enviar pagos globales rápidos a 190+ países en 130+ monedas. Gestiona tu exposición y necesidades de divisas directamente desde tu sistema ERP.
Explora webinars de ERP y las historias de clientes
Seminarios web
Aprende cómo funcionan nuestros pagos integrados, explora las mejores prácticas para los equipos financieros y descubre las últimas tecnologías para desbloquear todo el potencial de tu sistema ERP — todo a tu conveniencia.
Historias de clientes
Lee historias reales de clientes para ver cómo las empresas han implementado las soluciones integradas de pagos y divisas de Xe en sus soluciones ERP para agilizar su proceso de cuentas a pagar.
Integración sencilla
Nuestra solución ERP te permite gestionar, rastrear y pagar los gastos de empleados y proveedores a nivel global. Deja las transferencias de archivos y las entradas contables manuales en el pasado porque Xe agiliza tu proceso contable.
Seguimiento de efectos en tiempo real
Con la conciliación en tiempo real de tus cuentas a pagar, tu informe de ganancias/pérdidas nunca ha sido tan fácil ni tan preciso. Además, cada pago ejecutado a través de Xe se sincroniza y se registra para una conciliación en tiempo real, así que todo está contabilizado donde realmente importa.
El poder de los datos
Captura los tipos de cambio en tiempo real en el momento de la transacción y aprovecha el análisis inmediato de ganancias/pérdidas para mantenerte al día con tu riesgo cambiario y ten la confianza de saber en qué te estás metiendo antes de ejecutar.
La autoridad mundial en divisas en la que puede confiar
Con 30 años de experiencia proporcionando datos precisos de monedas y procesando pagos empresariales transfronterizos, Xe es líder mundial en pagos internacionales.
Experiencia en cambio de divisas y ERP
Con más de 14.500 millones de dólares+ trasladados a través de la frontera en 2021, contamos con el conocimiento y la experiencia para ayudar a tu negocio único.
Pagos empresariales rápidos y seguros
Los canales de red de pagos ultrarrápidos de Xe tienen conexiones a más de 200+ países en todo el mundo.
Millones de personas en la que confían para obtener datos de moneda
Con 280 millones+ de visitantes a Xe, somos la autoridad mundial de confianza en datos de cambio de divisas y pagos globales.
Miles de empresas utilizan Xe
Ofrecemos experiencia a más de 18.000 usuarios corporativos globales para ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales únicos.
Por qué utilizar Xe para tu empresa
Con casi 30 años de experiencia en divisas, tarifas transparentes y una eficaz plataforma en línea, facilitamos la gestión y el envío de transferencias de dinero internacionales.
Somos la autoridad en materia de divisas
Hay una razón por la que más de 275 millones de personas visitan Xe en línea cada año. Ofrecemos tarifas precisas y soluciones empresariales prácticas con décadas de experiencia.
Seguridad y protección
Como parte de la familia Euronet, nuestros clientes confían en nosotros para procesar de forma segura más de 115 000 millones de dólares de negocios internacionales al año. Tu seguridad es nuestra prioridad.
Tarifas competitivas
Nuestro equipo rastrea el mercado por ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Aprovecha nuestra calculadora de tipos de cambio y recibe actualizaciones cuando se alcancen tus tipos objetivo.
Sin comisiones sorpresa
Para nosotros, nuestro objetivo final es proteger el tuyo. Toma decisiones informadas sin una cantidad mínima de transferencia y casi sin comisiones.
¿Quieres soluciones empresariales a medida?
Nuestro experimentado equipo está a tu disposición para hablar de las necesidades únicas de tu empresa. Si quieres asociarte con Xe, escríbenos. Uno de nuestros expertos en empresas internacionales estará encantado de ayudarte.
Empieza como socio de Xe (ERP)
Comparte tu interés en convertirte en socio corporativo con Xe y personalizaremos una solución para las necesidades de tu negocio. Rellena el formulario a continuación y nuestro equipo de colaboración se pondrá en contacto contigo en breve.
Preguntas sobre las integraciones ERP de Xe
La solución ERP de Xe ayuda a las empresas a gestionar los pagos internacionales directamente desde su plataforma ERP. Automatizar transacciones globales, cuentas a pagar y tareas de conciliación en 190+ países y 130+ monedas.
Actualmente, Xe se integra con plataformas ERP populares como Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance y Sage Intacct.
Xe ayuda a tu negocio a eliminar la necesidad de múltiples plataformas o transferencias manuales de archivos. Accede a seguimiento de FX en tiempo real, informes de ganancias/pérdidas y una mayor eficiencia con nuestras soluciones ERP.
Las integraciones ERP de Xe simplifican y agilizan las operaciones de tu empresa, como el seguimiento de gastos globales, la presentación de informes de ganancias/pérdidas y la subida de archivos.
Procesos de cuentas a pagar simplificados
Seguimiento de transacciones en tiempo real
Reducción en la introducción manual de datos
Mejora en la gestión del riesgo cambiario