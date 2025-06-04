- Home
- Xe Estudios de Caso Empresariales - Xe
Historias de clientes de ERP
Descubre cómo los clientes han resuelto sus desafíos y han ahorrado tiempo con las soluciones de pago integradas de Xe para ERPs.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finanzas
Descubre cómo UltraSource, un proveedor de equipos con sede en Kansas, transformó su proceso de cuentas a pagar integrando Xe Global Business Payments en Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta automatización eliminó tareas manuales, agilizó los pagos a los proveedores y permitió a la empresa centrarse en el crecimiento estratégico, todo bajo el liderazgo de su progresista director financiero, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, un proveedor global de software, mejoró su proceso de cuentas a pagar integrando la solución de pagos de Xe.com en Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta automatización simplificó tanto los pagos nacionales como internacionales, redujo errores manuales y aumentó la eficiencia operativa, permitiendo al director financiero Richard English y su equipo gestionar los pagos de forma segura dentro de su sistema ERP.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, un importante productor de perlas del Mar del Sur, modernizó sus operaciones de cuentas a pagar con Xe Global Business Payments integrado en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dirigida por la Controladora Financiera Rebecca McKeating, la automatización mejoró la eficiencia en los pagos, sustituyó los flujos de trabajo manuales y permitió a la empresa priorizar el crecimiento y la innovación.
¿Quieres ver nuestra solución ERP en acción?
Agiliza tus operaciones y simplifica los pagos globales con la solución ERP de Xe. Experimenta de primera mano cómo nuestra tecnología de pagos integrada se integra perfectamente en tu sistema ERP, mejorando la eficiencia y ahorrándote tiempo. ¿Listo para transformar tu negocio?