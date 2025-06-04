Gráficos de Xe Currency: de SVC a XOF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SVC a XOF

Colón salvadoreño a Franco CFA

1 SVC = 0 XOF

4 sept 2025, 20:53 UTC - 4 sept 2025, 20:53 UTC
SVC/XOF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

svc

SVC - Colón salvadoreño

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Colón salvadoreño más popular es de SVC a USD. El código de la divisa Salvadoran Colones es SVC. El símbolo de esta divisa es $.

xof

XOF - Franco CFA

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco CFA más popular es de XOF a USD. El código de la divisa CFA Francs es XOF. El símbolo de esta divisa es CFA.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16523
GBP / EUR1,15317
USD / JPY148,457
GBP / USD1,34371
USD / CHF0,805524
USD / CAD1,38162
EUR / JPY172,987
AUD / USD0,651903

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

