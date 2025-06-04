Gráficos de Xe Currency: de SGD a MZN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de SGD a MZN

Dólar singapurense a Metical mozambiqueño

1 SGD = 0 MZN

4 sept 2025, 1:36 UTC - 4 sept 2025, 1:36 UTC
SGD/MZN cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

sgd

SGD - Dólar singapurense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar singapurense más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Singapore Dollars es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

mzn

MZN - Metical mozambiqueño

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Metical mozambiqueño más popular es de MZN a USD. El código de la divisa Mozambican Meticais es MZN. El símbolo de esta divisa es MT.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16659
GBP / EUR1,15239
USD / JPY147,905
GBP / USD1,34436
USD / CHF0,803859
USD / CAD1,37965
EUR / JPY172,545
AUD / USD0,654618

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

