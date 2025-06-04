Gráficos de Xe Currency: de SGD a LTL

Gráfico de SGD a LTL

Dólar singapurense a Litas lituano

1 SGD = 0 LTL

3 sept 2025, 23:54 UTC - 3 sept 2025, 23:54 UTC
SGD/LTL cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

sgd

SGD - Dólar singapurense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar singapurense más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Singapore Dollars es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

ltl

LTL - Litas lituano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Litas lituano más popular es de LTL a USD. El código de la divisa Lithuanian Litai es LTL. El símbolo de esta divisa es Lt.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,16607
GBP / EUR1,15272
USD / JPY147,979
GBP / USD1,34415
USD / CHF0,803872
USD / CAD1,37931
EUR / JPY172,553
AUD / USD0,654381

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

