Gráficos de Xe Currency: de NZD a GHS

NZD - Dólar neozelandés
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar neozelandés más popular es de NZD a USD. El código de la divisa Dólares neozelandeses es NZD. El símbolo de esta divisa es $.More Dólar neozelandés info
GHS - Cedi ghanés
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Cedi ghanés más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Ghanaian Cedis es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.More Cedi ghanés info
Tipos de divisa en tiempo real
|Divisa
|Tipo
|Cambiar
|EUR / USD
|1,16652
|▼
|GBP / EUR
|1,15127
|▼
|USD / JPY
|148,207
|▲
|GBP / USD
|1,34298
|▼
|USD / CHF
|0,803524
|▲
|USD / CAD
|1,37938
|▲
|EUR / JPY
|172,888
|▲
|AUD / USD
|0,654166
|▼
