Gráficos de Xe Currency: de IDR a ZMK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de IDR a ZMK

Rupia indonesia a Kwacha zambiano

1 IDR = 0 ZMK

1 sept 2025, 18:30 UTC - 1 sept 2025, 18:30 UTC
IDR/ZMK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Indonesian Rupiahs es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

More Rupia indonesia info
zmk

ZMK - Kwacha zambiano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Kwacha zambiano más popular es de ZMK a USD. El código de la divisa Zambian Kwacha es ZMK.

More Kwacha zambiano info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17060
GBP / EUR1,15688
USD / JPY147,227
GBP / USD1,35425
USD / CHF0,801121
USD / CAD1,37538
EUR / JPY172,345
AUD / USD0,655199

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo