Gráficos de Xe Currency: de IDR a ISK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de IDR a ISK

Rupia indonesia a Corona islándica

1 IDR = 0 ISK

1 sept 2025, 13:05 UTC - 1 sept 2025, 13:05 UTC
IDR/ISK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Indonesian Rupiahs es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

More Rupia indonesia info
isk

ISK - Corona islándica

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona islándica más popular es de ISK a USD. El código de la divisa Icelandic Kronur es ISK. El símbolo de esta divisa es kr.

More Corona islándica info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17085
GBP / EUR1,15583
USD / JPY147,239
GBP / USD1,35331
USD / CHF0,801142
USD / CAD1,37518
EUR / JPY172,394
AUD / USD0,655180

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo