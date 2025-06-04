Gráficos de Xe Currency: de IDR a DZD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de IDR a DZD

Rupia indonesia a Dinar argelino

1 IDR = 0 DZD

1 sept 2025, 13:02 UTC - 1 sept 2025, 13:02 UTC
IDR/DZD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Indonesian Rupiahs es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

dzd

DZD - Dinar argelino

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dinar argelino más popular es de DZD a USD. El código de la divisa Algerian Dinars es DZD. El símbolo de esta divisa es دج.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17063
GBP / EUR1,15601
USD / JPY147,240
GBP / USD1,35325
USD / CHF0,801219
USD / CAD1,37523
EUR / JPY172,363
AUD / USD0,655048

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

