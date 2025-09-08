Gráficos de Xe Currency: de CZK a SRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de CZK a SRD

Corona checa a Dólar surinamés

1 CZK = 0 SRD

23 sept 2025, 3:54 UTC - 23 sept 2025, 3:54 UTC
CZK/SRD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Czech Koruny es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

srd

SRD - Dólar surinamés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar surinamés más popular es de SRD a USD. El código de la divisa Surinamese Dollars es SRD. El símbolo de esta divisa es $.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,18049
GBP / EUR1,14475
USD / JPY147,774
GBP / USD1,35136
USD / CHF0,791964
USD / CAD1,38261
EUR / JPY174,445
AUD / USD0,658844

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,50 %
CHF0,00 %
EUR2,15 %
USD4,25 %
CAD2,50 %
AUD3,60 %
NZD3,00 %
GBP4,00 %

