Compare el tipo de cambio de Qatar Development Bank QAR a JPY

Fundado a finales de la década de 1990 en Doha, el QDB es la institución financiera para el desarrollo de Qatar. Ofrece crédito, garantías y asesoramiento a pymes y sectores estratégicos, además de programas de promoción de exportaciones y emprendimiento. Mediante líneas subsidiadas, incubadoras y alianzas, el QDB amplía el acceso a la financiación y apoya la diversificación de la economía nacional.