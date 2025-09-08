Compare el tipo de cambio de Permanent TSB EUR a CAD

Los plazos de entrega para transferencias internacionales con Permanent TSB de Países miembro de la zona del euro a Canadá varían según el método de pago y el momento de la transacción. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días hábiles. Factores como los días festivos y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Consulta los horarios límite de Permanent TSB p.l.c para evitar retrasos.