Compara BNA con Xe

|Proveedor
|Tipo de cambio
|Comisión de transferencia
|El destinatario recibe
0.833100
|$0
€833.10Enviar ahora
Aún no tenemos tarifas de BNA para este par de divisas, pero puedes comparar una cotización de BNA con la tasa en vivo de Xe para ver el ahorro potencial. Vuelve pronto, siempre estamos ampliando nuestros datos para ofrecerte más tarifas.
¿Por qué transferir con Xe en lugar de bancos tradicionales?
Mejores tarifas
Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco para ver la diferencia.
Tarifas más bajas
Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.
Transferencias más rápidas
La mayoría de los traslados se completan el mismo día. Sabemos lo importante que es que tu dinero se entregue rápida y de forma fiable.
Envíe dinero a más de 130 países
Xe facilita las transferencias internacionales de dinero, ofreciendo soporte para más de 190 países y 130+ monedas. Mientras que la tabla comparativa muestra los tipos de cambio de las principales monedas basándose en los datos bancarios que tenemos actualmente, Xe ofrece una gama mucho más amplia de opciones de transferencia más allá de las que se muestra. Si no ves la moneda que necesitas, visita nuestra página de Enviar Dinero para explorar todas las monedas y destinos disponibles.
Transfiere más con los límites más altos de envío online de Xe
Ofrecemos límites de transferencia online más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.
Xe 24/5 soporte experto global de transferencias
¿Necesitas ayuda con tu transferencia internacional de dinero? Estamos aquí para ayudarte: ¡conéctate con nosotros hoy mismo para recibir apoyo personalizado!
Cómo enviar dinero por Internet con Xe
Regístrate gratis
Inicia sesión en tu cuenta Xe o regístrate gratis. Solo le llevará unos minutos y lo único que necesita es una dirección de correo electrónico.
Obtén un presupuesto
Cuéntanos la moneda que quieres transferir, cuánto dinero quieres enviar y el destino.
Añade el destinatario
Proporciona la información de pago del destinatario (necesitarás datos como su nombre y dirección).
Verifica tu identidad
Para algunas transferencias, es posible que necesitemos documentos de identificación para confirmar tu identidad y proteger tu dinero.
Confirma el presupuesto
Confirma y deposita los fondos de tu transferencia con una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, y listo.
Haz un seguimiento de tu transferencia
Comprueba dónde está tu dinero y cuándo llegará al destinatario. Solicita ayuda a través de nuestro chat en directo, teléfono o correo electrónico.
Preguntas más frecuentes
Comparar proveedores como BNA y Xe te ayuda a entender cuánto recibirá realmente tu destinatario después de comisiones y diferencias de tipo de cambio. Incluso pequeños cambios en los tipos de interés o cargos ocultos pueden costarte más. Nuestra herramienta comparativa te muestra el valor real lado a lado.
BNA pueden ofrecer tipos de cambio menos favorables que los proveedores dedicados a transferencias de dinero. Muchos proveedores incluyen margen más altos en sus tarifas, lo que significa que obtienes menos por el dinero que envíes.
Sí. Xe está regulado en varios países y utiliza cifrado estándar de la industria para proteger tus datos y fondos. Al igual que BNA, Xe sigue estrictos protocolos de cumplimiento y seguridad, pero con una plataforma diseñada específicamente para transferencias internacionales.
Muchos proveedores limitan cuánto puedes transferir online, especialmente para cantidades mayores. Xe permite límites más altos de transferencias online, ayudándote a mover más dinero sin tener que repartir transacciones ni acudir a una sucursal.
Xe ofrece soporte 24/5 a través de chat en vivo, teléfono y correo electrónico, con expertos en transferencias internacionales. No necesitas navegar por los centros de atención telefónica de la banca general. Nuestro equipo de soporte dedicado entiende específicamente el cambio de divisas y los pagos transfronterizos.