tjs
TJS - Tajikistani Somoni

The Tajikistani Somoni is the currency of Tajikistan. Our currency rankings show that the most popular Tajikistani Somoni exchange rate is the TJS to USD rate. The currency code for Tajikistan Somoni is TJS, and the currency symbol is SM. Below, you'll find Tajikistani Somoni rates and a currency converter.

Select a currency

Tajikistani Somoni Stats

NameTajikistani Somoni
SymbolSomoni
Minor unit1/100 = Tajikistani Somoni
Minor unit symbolTajikistani Somoni
Top TJS conversionTJS to USD
Top TJS chartTJS to USD chart

Tajikistani Somoni Profile

CoinsFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
Bank notesFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
Central bankBank of Tajikistan
Users
Tajikistan

Why are you interested in TJS?

I want to...

Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to TJS email updatesGet TJS rates on my phoneGet a TJS currency data API for my business

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.16069
GBP / EUR1.14768
USD / JPY152.890
GBP / USD1.33211
USD / CHF0.796092
USD / CAD1.40118
EUR / JPY177.458
AUD / USD0.650090

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%