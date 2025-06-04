TJS - Tajikistani Somoni
The Tajikistani Somoni is the currency of Tajikistan. Our currency rankings show that the most popular Tajikistani Somoni exchange rate is the TJS to USD rate. The currency code for Tajikistan Somoni is TJS, and the currency symbol is SM. Below, you'll find Tajikistani Somoni rates and a currency converter.
Tajikistani Somoni Stats
|Name
|Tajikistani Somoni
|Symbol
|Somoni
|Minor unit
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Minor unit symbol
|Tajikistani Somoni
|Top TJS conversion
|TJS to USD
|Top TJS chart
|TJS to USD chart
Tajikistani Somoni Profile
|Coins
|Freq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Bank notes
|Freq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Central bank
|Bank of Tajikistan
|Users
Tajikistan
Tajikistan
Why are you interested in TJS?
