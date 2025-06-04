Banco Solidario SWIFT-Code in Ecuador
Der SWIFT/BIC-Code für Banco Solidario lautet BNSLECEQXXX. Banco Solidario kann jedoch je nach Anbieter oder Filiale unterschiedliche SWIFT/BIC-Codes verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Code Sie verwenden sollen, fragen Sie Ihren Empfänger oder wenden Sie sich direkt an Banco Solidario.
BNSLECEQXXX
Name der Bank
BANCO SOLIDARIO
SWIFT-Code
BNSLECEQXXX
Adresse
AMAZONAS COREA N38-87, S2 SSG, SECTOR LA CAROLINA
Stadt
QUITO
Land
ECUADOR
Dies ist der wichtigste SWIFT/BIC-Code für Banco Solidario in Ecuador
Filialen
Unten finden Sie die lokalen Filialen von Banco Solidario in Ecuador.
Über BNSLECEQXXX
Der wichtigste SWIFT-Code für Banco Solidario in Ecuador lautet BNSLECEQXXX. Dieser Code identifiziert die Hauptniederlassung der Bank für internationale Zahlungen in Ecuador und wird häufig verwendet, wenn kein branchenspezifischer Code benötigt wird oder verfügbar ist. Wenn Sie Geld an ein Konto bei Banco Solidario in Ecuador überweisen und der Empfänger keinen lokalen SWIFT-Code für die Filiale angegeben hat, ist die Verwendung von BNSLECEQXXX in der Regel eine sichere und zuverlässige Option.
Verwenden von BNSLECEQXXX
Sie können den Haupt-SWIFT/BIC-Code BNSLECEQXXX von Banco Solidario verwenden, wenn:
Sie eine internationale Überweisung an Banco Solidario in Ecuador senden,
Der Empfänger keinen branchenspezifischen SWIFT/BIC-Code angegeben hat,
Banco Solidario die Zahlung zentral über seine Hauptniederlassung abwickelt,
Sie einen allgemein akzeptierten Standard-SWIFT/BIC-Code verwenden möchten.
Wählen Sie Xe, wenn Sie Geld an Banco Solidario senden
Bessere Preise
Vergleichen Sie uns mit Ihrer Bank und entdecken Sie die Einsparungen. Unsere Tarife übertreffen oft die der großen Banken und maximieren so den Wert Ihrer Überweisung.
Niedrigere Gebühren
Wir zeigen Ihnen alle Gebühren vorab an, bevor Sie Ihre Überweisung bestätigen, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen. Unsere niedrigeren Gebühren bedeuten für Sie mehr Einsparungen.
Schnellere Überweisungen
Die meisten Überweisungen werden noch am selben Tag abgeschlossen. Wir wissen, dass es bei Ihrem Geld auf das Timing ankommt.
Überprüfen Sie Ihre SWIFT-Zahlung auf Fehler
Überprüfen Sie vor dem Senden einer SWIFT-Zahlung, ob der SWIFT-Code mit der Bank des Empfängers übereinstimmt und ob Kontonummer und Name korrekt eingegeben wurden. Selbst kleine Fehler können die Überweisung verzögern oder blockieren. Wenden Sie sich an Ihre Bank, wenn Sie eine Überweisung mit falschen Angaben getätigt haben.
Erhalten Sie eine Zahlung an Banco Solidario in Ecuador?
Um eine internationale Zahlung auf Ihr Banco Solidario-Konto in Ecuador zu erhalten, benötigen Sie den korrekten SWIFT/BIC-Code, die Kontonummer und weitere Bankdaten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Absender die richtigen Informationen hat, um Verzögerungen zu vermeiden.
Bereit, Geld an Banco Solidario zu senden?
Mit Xe können Sie ganz einfach Geld an Banco Solidario und Tausende anderer Banken weltweit senden. Mit Unterstützung für über 130 Währungen und Überweisungen in 190 Länder können Sie sicher Geld senden.
Häufig gestellte Fragen
Der SWIFT-Code der Hauptniederlassung von Banco Solidario lautet BNSLECEQXXX. Dieser Code wird häufig für internationale Überweisungen an die Zentrale der Bank in {{city}} verwendet. Er identifiziert Banco Solidario im SWIFT-Netzwerk und trägt dazu bei, dass Gelder an das richtige Finanzinstitut weitergeleitet werden.
Wenn Sie den SWIFT-Code Ihrer lokalen Filiale nicht kennen, können Sie in der Regel den SWIFT-Code der Hauptniederlassung (BNSLECEQXXX) verwenden, um internationale Zahlungen zu empfangen. Um mögliche Verzögerungen zu vermeiden, sollten Sie den Code jedoch am besten bei Ihrer Bank bestätigen. Den korrekten Code finden Sie in Ihrem Online-Banking-Portal, beim Kundenservice oder auf einem aktuellen Kontoauszug.
Ja, es ist grundsätzlich sicher, den SWIFT-Code der Hauptfiliale (BNSLECEQXXX) für den Empfang internationaler Zahlungen zu verwenden – insbesondere, wenn Ihre lokale Filiale keinen eigenen Code hat. Banco Solidario kann das Geld trotzdem mit Ihrer vollständigen Kontonummer und weiteren Identifikationsdaten auf Ihr Konto überweisen. Klären Sie diese Vorgehensweise jedoch immer mit Ihrer Bank ab, insbesondere bei großen Transaktionen.
Um den richtigen SWIFT-Code für Ihre Banco Solidario-Filiale zu finden, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
Nutzen Sie unseren SWIFT-Code-Finder – der einfachste Weg, um zu prüfen, ob Ihre Filiale einen eindeutigen SWIFT-Code hat oder ob Sie den Code der Zentrale (BNSLECEQXXX) verwenden sollten.
Melden Sie sich bei Ihrem Banco Solidario Online-Banking an und lesen Sie die Überweisungsanweisungen.
Wenden Sie sich an Ihre lokale Filiale oder rufen Sie den Banco Solidario-Kundenservice an.
Sehen Sie sich einen aktuellen Kontoauszug oder ein Scheckbuch an, das möglicherweise internationale Zahlungsdaten enthält.
Wenn Ihre Filiale keinen eindeutigen SWIFT-Code hat, können Sie in der Regel BNSLECEQXXX verwenden.
Wenn Sie den falschen SWIFT-Code eingeben:
Ihre Zahlung kann sich verzögern oder abgelehnt werden.
Geld wird möglicherweise an das falsche Finanzinstitut überwiesen, und die Wiederherstellung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Manche Banken erheben möglicherweise eine Gebühr für zurückgesendete oder fehlgeleitete Zahlungen.
Um dies zu vermeiden, überprüfen Sie vor jeder Überweisung unbedingt den SWIFT-Code und die Kontoinformationen.
Für den Empfang internationaler Zahlungen benötigen Sie in den meisten Fällen einen SWIFT-Code, da dieser die Empfängerbank identifiziert und die korrekte Weiterleitung gewährleistet. Je nach Land und Überweisungsmethode benötigt der Absender möglicherweise auch zusätzliche Angaben wie Ihre Kontonummer, Bankleitzahl oder IBAN.
Ja, Banco Solidario verfügt in der Regel über einen SWIFT-Code der Hauptniederlassung (BNSLECEQXXX) sowie filialspezifische SWIFT-Codes für bestimmte Standorte. Wenn Sie den SWIFT-Code Ihrer lokalen Filiale finden, verwenden Sie diesen am besten, um eine möglichst genaue Weiterleitung zu gewährleisten. Wenn Ihre Filiale keinen eindeutigen Code hat oder Sie sich nicht sicher sind, ist die Verwendung des Hauptcodes für den Empfang internationaler Zahlungen in der Regel ausreichend.
BNSLECEQXXX ist der Standard-SWIFT-Code für die Zentrale von Banco Solidario in {{city}}. Andere Banco Solidario-Einheiten – wie Filialen in anderen Ländern oder Geschäftseinheiten – können eigene SWIFT-Codes haben, insbesondere für Firmenkunden oder Investmentbanking. Der Unterschied liegt im Standort oder Geschäftszweck, aber für die meisten Überweisungen von Privatpersonen und kleinen Unternehmen nach Ecuador ist BNSLECEQXXX der richtige und ausreichende Code.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.