Banco Original SWIFT-Code in Brasilien

Um den richtigen SWIFT-Code für Ihre Banco Original-Filiale zu finden, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Nutzen Sie unseren SWIFT-Code-Finder – der einfachste Weg, um zu prüfen, ob Ihre Filiale einen eindeutigen SWIFT-Code hat oder ob Sie den Code der Zentrale (BORIBRSPXXX) verwenden sollten.

Melden Sie sich bei Ihrem Banco Original Online-Banking an und lesen Sie die Überweisungsanweisungen.

Wenden Sie sich an Ihre lokale Filiale oder rufen Sie den Banco Original-Kundenservice an.

Sehen Sie sich einen aktuellen Kontoauszug oder ein Scheckbuch an, das möglicherweise internationale Zahlungsdaten enthält.

Wenn Ihre Filiale keinen eindeutigen SWIFT-Code hat, können Sie in der Regel BORIBRSPXXX verwenden.