Bank of China Brussels SWIFT-Code in Belgien

Um den richtigen SWIFT-Code für Ihre Bank of China Brussels-Filiale zu finden, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Nutzen Sie unseren SWIFT-Code-Finder – der einfachste Weg, um zu prüfen, ob Ihre Filiale einen eindeutigen SWIFT-Code hat oder ob Sie den Code der Zentrale (BKCHBEBBXXX) verwenden sollten.

Melden Sie sich bei Ihrem Bank of China Brussels Online-Banking an und lesen Sie die Überweisungsanweisungen.

Wenden Sie sich an Ihre lokale Filiale oder rufen Sie den Bank of China Brussels-Kundenservice an.

Sehen Sie sich einen aktuellen Kontoauszug oder ein Scheckbuch an, das möglicherweise internationale Zahlungsdaten enthält.

Wenn Ihre Filiale keinen eindeutigen SWIFT-Code hat, können Sie in der Regel BKCHBEBBXXX verwenden.