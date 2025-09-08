Vergleichen Sie den Wechselkurs von MONETA CZK mit CNY

MONETA Money Bank, as. Die Bank wurde Ende der 1990er Jahre gegründet und hat ihren Hauptsitz in Prag. Sie ist ein bedeutender Kreditgeber für Privat- und Kleinunternehmen. Sie bietet Konten, Karten, Konsumenten- und Autokredite, Hypotheken, Kredite für Kleinunternehmen, Händlerdienstleistungen sowie Spar- und Anlageprodukte an. Kompakte Filialflächen, ein umfangreicher Zugang zu Geldautomaten und ein leistungsstarkes Mobile Banking ermöglichen eine effiziente, landesweite Betreuung von Privatkunden und Unternehmern.