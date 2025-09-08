Vergleichen Sie den Wechselkurs von ADCB AED mit CHF

Die Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) wurde 1985 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Abu Dhabi und ist eine der größten Banken der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie befindet sich mehrheitlich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi und bietet ein umfassendes Angebot an Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden. Die ADCB betreibt ein landesweites Filialnetz und betreut sowohl Privat- als auch Geschäftskunden. Damit ist sie ein wichtiger Akteur im Bankensektor des Landes.