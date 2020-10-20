١ YER إلى HRK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٢٧٩٠٦١١٥ الكونا الكرواتية

1 HRK = ٣٥٫٨٣٤٤ YER

HRK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكونا الكرواتية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكونا الكرواتية

yer
YER
hrk
HRK
١ YER٠٫٠٢٧٩٠٦١ HRK
٥ YER٠٫١٣٩٥٣١ HRK
١٠ YER٠٫٢٧٩٠٦١ HRK
٢٥ YER٠٫٦٩٧٦٥٣ HRK
٥٠ YER١٫٣٩٥٣١ HRK
١٠٠ YER٢٫٧٩٠٦١ HRK
٥٠٠ YER١٣٫٩٥٣١ HRK
١٬٠٠٠ YER٢٧٫٩٠٦١ HRK
٥٬٠٠٠ YER١٣٩٫٥٣١ HRK
١٠٬٠٠٠ YER٢٧٩٫٠٦١ HRK

حوِّل الكونا الكرواتية إلى الريال اليمني

hrk
HRK
yer
YER
١ HRK٣٥٫٨٣٤٤ YER
٥ HRK١٧٩٫١٧٢ YER
١٠ HRK٣٥٨٫٣٤٤ YER
٢٥ HRK٨٩٥٫٨٦١ YER
٥٠ HRK١٬٧٩١٫٧٢ YER
١٠٠ HRK٣٬٥٨٣٫٤٤ YER
٥٠٠ HRK١٧٬٩١٧٫٢ YER
١٬٠٠٠ HRK٣٥٬٨٣٤٫٤ YER
٥٬٠٠٠ HRK١٧٩٬١٧٢ YER
١٠٬٠٠٠ HRK٣٥٨٬٣٤٤ YER

مخطط YER إلى HRK

1 YER = ٠ HRK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكونا الكرواتية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

More الكونا الكرواتية info

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