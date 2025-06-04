英國中Payally Limited的分支

如果您準備好接收來自國外的匯款，請向匯款人提供您的銀行和分行的 SWIFT 代碼，以確保您的資金準確安全地到達您的帳戶。如果您找不到分行的 SWIFT 代碼，請查看Payally Limited是否有全球總部代碼，或直接聯絡他們以獲得最佳替代方案。