SWIFT/BIC 代碼在菲律賓

找到您銀行的正確SWIFT/BIC代碼。按銀行名稱和城市搜索，或從菲律賓中的熱門銀行中選擇。

Philippine National Bank (PNB)Metropolitan Bank (Metrobank)East West BankSecurity BankBank of the Philippine Islands (BPI)Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC)Union BankBDO UnibankLand Bank of the Philippines (Landbank)

需要查找您銀行在菲律賓的 SWIFT 代碼嗎？

需要在菲律賓發送或接收國際電匯的SWIFT/BIC代碼？使用我們的目錄尋找您銀行和特定分行的正確 SWIFT 代碼。無論您是向菲律賓匯款還是向國外匯款，擁有正確的 SWIFT 代碼對於可靠的匯款都至關重要。

常見問題集

SWIFT 代碼（也稱為 BIC，即銀行識別碼）是用於識別銀行和金融機構的國際標準。您需要在菲律賓中輸入正確的 SWIFT 代碼，才能準確、安全地發送或接收國際電匯。

您可以透過在此頁面中使用您的銀行名稱、城市或分行進行搜索，在菲律賓中找到您銀行的正確 SWIFT 代碼。您也可以查看銀行帳單或聯絡當地分行。

菲律賓中的某些銀行對所有分行使用同一個 SWIFT 代碼，而有些銀行則使用分行特定的代碼。為避免國際轉帳延誤或錯誤，最好與您的銀行確認。

在菲律賓中使用錯誤的銀行 SWIFT 代碼可能會導致您的付款延遲、被拒絕或發送到錯誤的帳戶。轉帳前務必與銀行再次核對驗證碼。

不，SWIFT 代碼用於識別銀行，而 IBAN（國際銀行帳戶號碼）用於識別個人帳戶。並非所有銀行都使用菲律賓 ，但某些轉帳可能需要 IBAN 和 IBAN，尤其是在歐洲或中東地區。

您可以透過以下方式在菲律賓中驗證 SWIFT 程式碼：

  • 請與您的銀行聯絡。

  • 在線上搜尋SWIFT目錄（例如這個目錄）

  • 請在您的帳戶對帳單上尋找代碼

