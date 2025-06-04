薩爾瓦多 的 Banco Hipotecario de El Salvador S.A SWIFT 程式碼

Banco Hipotecario de El Salvador S.A 的 SWIFT/BIC 程式碼是 BHSASVSSXXX。但是，Banco Hipotecario de El Salvador S.A 可能會根據服務或分公司使用不同的 SWIFT/BIC 代碼。如果您不確定要使用哪一個，請與收款人確認或直接聯絡 Banco Hipotecario de El Salvador S.A。