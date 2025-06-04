吉布提 的 Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge SWIFT 程式碼

Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge 的 SWIFT/BIC 程式碼是 BCIMDJJXXXX。但是，Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge 可能會根據服務或分公司使用不同的 SWIFT/BIC 代碼。如果您不確定要使用哪一個，請與收款人確認或直接聯絡 Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge。