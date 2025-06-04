哥倫比亞 的 Banco de la Republica SWIFT 程式碼

Banco de la Republica 的 SWIFT/BIC 程式碼是 BREPCOBBXXX。但是，Banco de la Republica 可能會根據服務或分公司使用不同的 SWIFT/BIC 代碼。如果您不確定要使用哪一個，請與收款人確認或直接聯絡 Banco de la Republica。