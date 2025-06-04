柬埔寨 的 Canadia SWIFT 程式碼

是的，使用主要辦公室 SWIFT 代碼（CADIKHPPXXX）接收國際付款通常是安全的——特別是當您當地的分行沒有專用代碼時。 Canadia 仍可使用您的完整帳號和其他識別詳細資料將資金轉入您的帳戶。也就是說，請務必與您的銀行核實這種方法，尤其是對於大額交易。