SWIFT/BIC 代碼在阿根廷
找到您銀行的正確SWIFT/BIC代碼。按銀行名稱和城市搜索，或從阿根廷中的熱門銀行中選擇。
需要查找您銀行在阿根廷的 SWIFT 代碼嗎？
需要在阿根廷發送或接收國際電匯的SWIFT/BIC代碼？使用我們的目錄尋找您銀行和特定分行的正確 SWIFT 代碼。無論您是向阿根廷匯款還是向國外匯款，擁有正確的 SWIFT 代碼對於可靠的匯款都至關重要。
常見問題集
SWIFT 代碼（也稱為 BIC，即銀行識別碼）是用於識別銀行和金融機構的國際標準。您需要在阿根廷中輸入正確的 SWIFT 代碼，才能準確、安全地發送或接收國際電匯。
您可以透過在此頁面中使用您的銀行名稱、城市或分行進行搜索，在阿根廷中找到您銀行的正確 SWIFT 代碼。您也可以查看銀行帳單或聯絡當地分行。
阿根廷中的某些銀行對所有分行使用同一個 SWIFT 代碼，而有些銀行則使用分行特定的代碼。為避免國際轉帳延誤或錯誤，最好與您的銀行確認。
在阿根廷中使用錯誤的銀行 SWIFT 代碼可能會導致您的付款延遲、被拒絕或發送到錯誤的帳戶。轉帳前務必與銀行再次核對驗證碼。
不，SWIFT 代碼用於識別銀行，而 IBAN（國際銀行帳戶號碼）用於識別個人帳戶。並非所有銀行都使用阿根廷 ，但某些轉帳可能需要 IBAN 和 IBAN，尤其是在歐洲或中東地區。
您可以透過以下方式在阿根廷中驗證 SWIFT 程式碼：
請與您的銀行聯絡。
在線上搜尋SWIFT目錄（例如這個目錄）
請在您的帳戶對帳單上尋找代碼
免責聲明
本頁提供的SWIFT代碼、銀行名稱、地址及其他相關資訊僅供一般參考。儘管我們努力確保資訊的準確性，但 Xe 不保證資訊的完整性、時效性或無錯誤性。詳情如有變更，恕不另行通知，且可能與各金融機構提供的最新數據不符。
Xe不對所列任何銀行、金融機構或中介機構的法律地位、監管狀況或營運誠信作出任何陳述。我們不認可或核實所包含的任何實體的合法性，也不對您使用所提供資訊承擔任何責任。
根據此資訊進行的任何金融交易或決策，風險均由您自行承擔。Xe 對因依賴本網站資料而導致的任何損失、延誤或損害，以及與本網站上顯示資訊的第三方進行的任何交易，概不承擔責任。
我們建議您在進行任何交易前，請自行向相關金融機構確認所有細節。
本免責聲明僅提供英文版本，未經翻譯。雖然本頁其餘部分可能以您選擇的語言顯示，但法律免責聲明仍以英文顯示，以確保其準確性和原意。