阿爾及利亞 的 Gulf Bank Algeria SWIFT 程式碼

阿爾及利亞 的 Gulf Bank Algeria 的主要 SWIFT 程式碼是 AGUBDZALXXX。此代碼標識了該銀行在 阿爾及利亞 負責國際支付的主要辦公室，通常在不需要或沒有特定分行代碼時使用。如果您要向 阿爾及利亞 的 Gulf Bank Algeria 帳戶匯款，且收款人未提供當地分行的 SWIFT 代碼，則使用 AGUBDZALXXX 通常是安全可靠的選擇。