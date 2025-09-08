並非總是如此。有些銀行對所有分行使用單一的 SWIFT 代碼（通常是以 XXX 結尾的總行代碼）。其他機構為各個分支機構分配唯一的 SWIFT 代碼，通常為特定的最後三個字元。如果收款人提供了特定於分支機構的代碼，最好使用它 - 它可能有助於加快處理速度或確保付款更快到達正確的位置。