SWIFT 代碼是用來識別世界各地銀行和金融機構進行國際匯款的唯一識別碼。SWIFT是環球銀行金融電信協會的縮寫。這些代碼有助於確保款項被路由到正確的銀行和國家。典型的 SWIFT 代碼長度為 8 或 11 個字符，包含有關銀行、國家、位置以及有時特定分支機構的資訊。