1 XOF 兌 PKR

XE 貨幣轉換器
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PKR
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.45020
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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