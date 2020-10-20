1 XCD 兌 CAD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1$

1.00 東加勒比海元 =

0.50480061 加拿大元

1 CAD = 1.98098 XCD

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
東加勒比海元 兌換為 加拿大元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:15 UTC

將 東加勒比海元 轉換為 加拿大元

xcd
XCD
cad
CAD
1 XCD0.504801 CAD
5 XCD2.524 CAD
10 XCD5.04801 CAD
25 XCD12.62 CAD
50 XCD25.24 CAD
100 XCD50.4801 CAD
500 XCD252.4 CAD
1,000 XCD504.801 CAD
5,000 XCD2,524 CAD
10,000 XCD5,048.01 CAD

將 加拿大元 轉換為 東加勒比海元

cad
CAD
xcd
XCD
1 CAD1.98098 XCD
5 CAD9.9049 XCD
10 CAD19.8098 XCD
25 CAD49.5245 XCD
50 CAD99.049 XCD
100 CAD198.098 XCD
500 CAD990.49 XCD
1,000 CAD1,980.98 XCD
5,000 CAD9,904.9 XCD
10,000 CAD19,809.8 XCD

XCD 兌換 CAD 圖表

1 XCD = 0 CAD

檢視完整圖表

1 東加勒比海元 兌換為 加拿大元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.509850.51134
低位
0.504270.50119
平均
0.507320.50664
波動率
0.23%0.28%

貨幣資訊

xcd

XCD - 東加勒比海元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 東加勒比海元 匯率是 XCD 兌換 USD 匯率。 East Caribbean Dollars 的貨幣代碼為 XCD。 貨幣符號為 $。

More 東加勒比海元 info
cad

CAD - 加拿大元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 加拿大元 匯率是 CAD 兌換 USD 匯率。 加拿大元 的貨幣代碼為 CAD。 貨幣符號為 $。

More 加拿大元 info

熱門 東加勒比海元 (XCD) 貨幣配對

usd

將 XCD 轉換為 USD

eur

將 XCD 轉換為 EUR

gbp

將 XCD 轉換為 GBP

jpy

將 XCD 轉換為 JPY

aud

將 XCD 轉換為 AUD

chf

將 XCD 轉換為 CHF

cny

將 XCD 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings