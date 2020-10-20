1 XCD 兌 CAD

XE 貨幣轉換器
XCD
CAD
|1 XCD
|0.504801 CAD
|5 XCD
|2.524 CAD
|10 XCD
|5.04801 CAD
|25 XCD
|12.62 CAD
|50 XCD
|25.24 CAD
|100 XCD
|50.4801 CAD
|500 XCD
|252.4 CAD
|1,000 XCD
|504.801 CAD
|5,000 XCD
|2,524 CAD
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|5,048.01 CAD
1 XCD = 0 CAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.50985
|0.51134
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.50427
|0.50119
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.50732
|0.50664
波動率
|0.23%
|0.28%
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