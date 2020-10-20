1 LAK 兌 SEK

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SEK
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高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00051862
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00047326
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.00049700
波動率
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