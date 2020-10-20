1 IRR 兌 AMD

XE 貨幣轉換器
IRR
AMD
|1 IRR
|0.00915237 AMD
|5 IRR
|0.0457618 AMD
|10 IRR
|0.0915237 AMD
|25 IRR
|0.228809 AMD
|50 IRR
|0.457618 AMD
|100 IRR
|0.915237 AMD
|500 IRR
|4.57618 AMD
|1,000 IRR
|9.15237 AMD
|5,000 IRR
|45.7618 AMD
|10,000 IRR
|91.5237 AMD
1 IRR = 0 AMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0092422
|0.0094716
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0090826
|0.0090826
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0091537
|0.0092104
波動率
|0.55%
|0.67%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 亞美尼亞德拉姆 匯率是 AMD 兌換 USD 匯率。 Armenian Drams 的貨幣代碼為 AMD。 貨幣符號為 ֏。More 亞美尼亞德拉姆 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings