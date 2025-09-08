比較 Raiffeisen RSD 與 JPY 的匯率

萊福艾森銀行是中歐及東歐地區領先的銀行集團，為零售、企業及機構客戶提供全面的金融服務。作為總部位於奧地利的萊福艾森國際銀行（RBI）的子公司，該銀行在多個國家擁有穩固的本地業務。該銀行以其以客為本的服務理念、數碼化轉型及可持續經營實踐而廣受認可。