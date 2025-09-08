比較 ING Romania RON 與 CAD 的匯率
考慮使用 ING Romania 進行從 RON 到 CAD 的轉帳嗎？比較 ING Romania 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
關於 ING Bank N.V., Bucharest Branch
ING 羅馬尼亞公司自 1994 年在布加勒斯特成立以來，一直致力於為零售、中小企業和企業客戶提供數位優先的營運模式。該公司提供支付、銀行卡、抵押貸款、商業貸款、貿易、現金管理、市場和投資等服務，將便利的產品與行動平台和諮詢服務相結合，以支持以成長為導向的客戶。
ING Romania RON 到 CAD 的轉帳速度有多快？
使用 ING Romania 從 羅馬尼亞 到 加拿大 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 ING Bank N.V., Bucharest Branch 的截止時間以避免延誤。
ING Romania 到 的轉帳費用是多少？
ING Romania 從 RON 到 CAD 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 ING Romania 費用與 Xe 進行比較。
常見問題
ING Romania 提供的將 羅馬尼亞新列伊 (RON) 轉換為 加拿大元 (CAD) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 加拿大元 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 ING Romania 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
ING Romania 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 ING Romania 從 羅馬尼亞新列伊 轉移到 加拿大元 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
ING Romania 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 ING Romania）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。