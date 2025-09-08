比較 Citizens Bank 與 Xe

正在決定使用 Citizens Bank 還是 Xe 進行國際匯款？比較匯率和費用以發現使用 Xe 的潛在節省。

1000$

立即與外匯專家聯繫。我們可提供優於競爭對手的匯率。

預約通話
Xe
匯率
0.841600
轉帳費用$0
收款方獲得€841.60
立即發送

我們暫時未有Citizens Bank針對此貨幣對的匯率，但你仍可將Citizens Bank的報價與Xe的即時匯率作比較，了解潛在節省。請稍後再來，我們正不斷擴展數據，為你帶來更多匯率資訊。

為什麼要透過 Xe 而不是傳統銀行進行轉帳？

Better rates

更優惠的價格

我们始终提供优于银行的利率，让您物超所值。比较一下我们与您的银行，感受差异。

發送更多
Lower fees

降低費用

我們的收費更低，因此您節省更多。此外，我們始終會在您確認轉帳之前顯示所有費用，以便您確切了解所支付的費用。

少花錢
Faster transfers

更快的傳輸

大多數的轉帳都是在當天完成。我們知道快速、可靠地交付您的資金是多麼重要。

發送更快
Send money to 190+ countries with Xe

使用 Xe 向 190 多個國家/地區匯款

Xe 讓國際匯款變得簡單，支援 190 多個國家和 130 多種貨幣。雖然比較表根據我們目前擁有的銀行數據顯示了主要貨幣的匯率，但 Xe 提供的轉帳選項遠比所顯示的要廣泛得多。如果您沒有看到所需的貨幣，請造訪我們的匯款頁面以了解所有可用的貨幣和目的地。

尋找您的貨幣
Transfer more with Xe's higher online send limits

利用 Xe 更高的線上發送限額進行更多轉賬

我們提供比傳統銀行更高的線上轉帳限額，讓您在一次轉帳中轉帳更多金額。告別分割大額資金的煩惱，享受更簡單、更有效率的資金轉移方式。

開始發送
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 专家全球转账支持

需要國際匯款的協助嗎？我們隨時為您提供協助－立即聯絡我們，獲得個人化支援！

Call us: +1 (800) 772-7779

如何使用 Xe 線上匯款

免費註冊

登入您的 Xe 帳戶或免費註冊。只需幾分鐘，您只需要一個電子郵件地址。

取得報價

讓我們知道您想要轉帳的貨幣、匯款金額以及目的地。

新增收件者

提供收款人的付款資訊（您需要他們的姓名和地址等詳細資訊）。

驗證您的身份

對於某些轉賬，我們可能需要身分證明文件來確認您的身分並確保您的資金安全。

確認您的報價

使用銀行帳戶、信用卡或金融卡確認並支付您的轉帳費用，您就完成了！

追蹤您的轉賬

查看您的錢在哪裡以及何時到達收款人。獲得即時聊天、電話和電子郵件支援。

Xe 深受全球數百萬客戶的信賴

準備好開始了嗎？

您已將 Citizens Bank 的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候為您的國際匯款解鎖最佳價值了。您的首次轉帳只需點擊幾下即可完成 - 立即開始並進一步利用您的資金！

開始節省轉帳費用

常見問題

比較 Citizens Bank 和 Xe 等提供者可以幫助您了解收款人扣除費用和匯率差異後實際能收到多少錢。即使是小幅的利率變動或隱藏費用也可能使您付出更多代價。我們的比較工具可以並排向您顯示真實價值。

Citizens Bank 提供的匯率可能不如專門的匯款服務供應商提供優惠。許多提供者的費率包含較高的加價，這意味著您匯出的錢所獲得的回報更少。

是的。 Xe 在多個國家受到監管，並使用行業標準加密來保護您的資料和資金。與 Citizens Bank 一樣，Xe 遵循嚴格的合規性和安全協議，但其平台專為國際轉帳而設計。

許多提供者限制您在線上轉帳的金額—尤其是大額轉帳。 Xe 支援更高的線上轉帳限額，幫助您轉移更多資金，而無需拆分交易或訪問分行。

Xe 透過即時聊天、電話和電子郵件提供全天候支持，並擁有國際轉帳方面的專家。您無需瀏覽一般銀行呼叫中心。我們專門的支援團隊特別了解外匯和跨境支付。