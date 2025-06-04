比較 ANZ AUD 與 JPY 的匯率

澳新銀行（ANZ）是一家源自澳大拉西亞地區的領先金融服務集團。ANZ 提供廣泛的銀行解決方案，包括個人及企業賬戶、貸款、投資服務及數碼銀行平台。該銀行致力於促進經濟發展、創新及可持續發展，為客戶提供度身訂造的金融產品及諮詢服務。ANZ 的國際影響力及以客為本的解決方案，使其成為尋求安全、高效及前瞻性銀行服務的個人及企業於多個國家的首選。